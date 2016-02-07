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    Фламини: «Обязаны обыгрывать «Лестер»

    Хавбек "Арсенала" Матье Фламини отметил действия команды во встрече 25-го тура АПЛ против "Борнмута" (2:0), и заявил, что "канониры" обязаны завоевывать три очка в предстоящем матче с лидером чемпионата "Лестером".

    "В этой встрече у команды было видно желание выиграть. Испытываю радость за ребят. Против "Лестера" на ожидает тяжелый матч, но мы обязаны победить", – сказал Фламини.

    Отметим, что после сегодняшней победы "Арсенал" вернул себе вторую строчку в таблице. Отставание команды Арсена Венгера от "лис" составляет пять очков.

    Источник: BBC

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    07.02.2016 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 7 февраля 2016, 22:56

      Блин желаю Лестеру победы просто хочу новую команду АПЛ.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 февраля 2016, 21:27

      Все так думают и проигрывают Лестору,пора уже понять,что команда заслуживает своей игрой уважения,а то все думают,что мы то точно сейчас покажем этим выскочкам.Команда показывает фантастический футбол,удачи лисам и победы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 20:23

      Не так громко, ага.

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 7 февраля 2016, 20:23

      Удачи...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2016, 20:15

      Ман сити тоже так считал.

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