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    Тимощук: «Все отмечают, что ван Гаал не очень приятный человек»

    Полузащитник "Кайрата" Анатолий Тимощук, в свое время игравший за "Баварию" под руководством Луи ван Гаала, поделился своим мнением о наставнике "Манчестер Юнайтед".

    "От каждого из специалистов стараешься взять лучшее или то, что считаешь правильным для себя. Никогда не буду делать так, как ван Гаал. Потому что у него взаимоотношения с игроками на низком уровне. К тому же его выходки. Лука Тони говорил, что он мог с зубами что-то сделать, достать челюсть. Были и другие моменты.

    Это его видение: насколько быть в жизни команды, насколько быть импульсивным, насколько быть вдохновленным своей работой. Поэтому он всегда говорил о том, что "мне не важно, кто и что обо мне думает – у меня есть работа, передо мной стоит цель, и я к ней иду". Все отмечают, что он не очень приятный человек", - поделился Тимощук

    Источник: ua.tribuna

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    07.02.2016 16:52
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 16:54

      Пересказал сплетни, ага.

      -1
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