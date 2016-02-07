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    Моуринью хочет работать только в Англии

    Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью намекнул, что местом его следующей работы будет Англия, где существует высокий уровень конкуренции.

    "Я всегда говорил, что мне нужна конкуренция, причем каждую неделю. В Испании я работал в удивительном клубе, но у меня было четыре матча в году: "Барселона" – "Реал", "Реал" – "Барселона", а после них мы выигрывали 4:0, 5:0, 4:1, 6:1. Было тяжело выиграть чемпионат, потому что в нем было два монстра, но было легко выиграть остальные матчи. Сложно стать чемпионом, потому что соревнуешься с другой командой, а также побеждать и побеждать, как это вы и делаете. В итоге я выиграл с "Реалом" чемпионат Испании, набрав 100 очков, и проиграл, набрав 91 очко.

    В Англии можно стать чемпионом, набрав 75 очков или меньше, так что мне нужна была конкуренция", - сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    07.02.2016 12:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 февраля 2016, 10:03

      правильно, в АПЛ очень сильная конкуренция, именно поэтому Гвардиоле ничего не светит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 февраля 2016, 16:53

      Ал однозначно

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 7 февраля 2016, 14:24

      лучшая лига - апл.

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