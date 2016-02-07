Моуринью хочет работать только в Англии

правильно, в АПЛ очень сильная конкуренция, именно поэтому Гвардиоле ничего не светит
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью намекнул, что местом его следующей работы будет Англия, где существует высокий уровень конкуренции.
"Я всегда говорил, что мне нужна конкуренция, причем каждую неделю. В Испании я работал в удивительном клубе, но у меня было четыре матча в году: "Барселона" – "Реал", "Реал" – "Барселона", а после них мы выигрывали 4:0, 5:0, 4:1, 6:1. Было тяжело выиграть чемпионат, потому что в нем было два монстра, но было легко выиграть остальные матчи. Сложно стать чемпионом, потому что соревнуешься с другой командой, а также побеждать и побеждать, как это вы и делаете. В итоге я выиграл с "Реалом" чемпионат Испании, набрав 100 очков, и проиграл, набрав 91 очко.
В Англии можно стать чемпионом, набрав 75 очков или меньше, так что мне нужна была конкуренция", - сказал Моуринью.