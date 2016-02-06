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    Краснодарский край получит пятых новых площадок к ЧМ-2018

    По заявлению вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, регион получит пять новых футбольных площадок к чемпионату мира 2018-го года, информирует портал "Живая Кубань". Создадут их в тех местах, где будут располагаться тренировочные базы участников мундиаля: две из них построят в Геленджике, одну в Краснодаре, и еще две в Анапе. За строительство будет отвечать администрации региона.

    Напомним, в Сочи расположен стадион "Фишт", который примет четыре встречи группового турнира ЧМ-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Кроме того, на нем пройдут поединки Кубка конфедераций.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 18:37
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