Гендиректор «Црвены Звезды»: «Интерес «Зенита» к Йовановичу очень высок»

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич рассказал о том, в какой стадии находится трансфер защитника белградского клуба Вукашина Йовановича в "Зенит".

"Клубы быстро договорились, ведь мы уважительно относимся к нашему общему спонсору, а интерес "Зенита" к футболисту очень высок. Вукашин и его агент продолжают контактировать с "Зенитом". Надеемся, что в итоге все стороны договорятся", - приводит слова Терзича "Спортски Журнал".

Напомним, что ранее была информация о том, что санкт-петербургский клуб не может договорится с Йовановичем и агентом футболиста об условиях личного контракта.