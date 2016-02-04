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    «Шахтер» продал Тейшейру в «Цзянсу Сайнти» за 50 миллионов

    Полузащитник донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра перешел в "Цзянсу Сайнти". Сообщается, что китайский клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста 50 миллионов евро. Детали личного контракта игрока с его новой командой не разглашаются. Отметим, что ранее в текущее зимнее трансферное окно стан "Цзянсу Сайнти" пополнил хавбек "Челси" Рамирес.

    В текущем сезоне Тейшейра в 26 матчах за "Шахтер" забил 26 голов и отметился пятью результативными передачами. Этой зимой 26-летний бразилец был близок к переходу в "Ливерпуль", но донецкий клуб отказался расставаться с игроком за 35 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    04.02.2016 19:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 февраля 2016, 23:50

      Теперь Китайский чемпионат будет намного интереснее,а вообще китайцы дали жару,потратили уже порядка 300 мл.

      0
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      Рейтинг: +11

      Примак89 4 февраля 2016, 22:03

      Вот зачем непроверенную информацию писать?продал в китай и сегодня заявил его на лигу европы:))))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 февраля 2016, 22:02

      Удачная сделка для Шахты

      0
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      Рейтинг: +27

      Igil777 4 февраля 2016, 21:24

      Бабло ополченцам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Igil777 5 февраля 2016, 23:03

      в попучленцам

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 4 февраля 2016, 21:13

      ахах, хотел на него в топ клубе посмотреть, как он в 26 матчах по 6 голов будет забивать
      но повезло парнише в китае штамповать по 50 будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 4 февраля 2016, 21:04

      26 голов в 26 матчах в 26 лет)))

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 февраля 2016, 20:29

      хоть Донецк от укропов начнут восстанавливать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 4 февраля 2016, 20:07

      Лучше бы в Ливерпуль пошел бы...

      2
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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY > 4 февраля 2016, 22:42

      Да хотя бы за 35... Рано чувака деньги потянули...

      0
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      Рейтинг: +22

      Qqrza 4 февраля 2016, 20:05

      Дурак, карьеру сломал

      0
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