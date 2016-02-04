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    Гусев: «У Черышева все впереди»

    Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мыслями о дебюте полузащитника Дениса Черышева за "Валенсию".

    "Смотрел вчера внимательно за дебютом Дениса Черышева в "Валенсии". Понятно, что в таком матче объективно оценить его игру не просто. Черышев старался, бегал и обострял, было видно его огромное желание играть. Однако когда команда проигрывает 0:7, то тут, наверное, никого оценивать нельзя.

    Отсутствие игровой практики в "Реале" сказалось на выступлении Дениса, но надо понимать, что "Барселона" сейчас играет великолепно. У Черышева хорошее функциональное состояние, он находится в неплохой форме. Так вышло, что первая игра – и сразу с "Барсой", у Дениса еще все впереди. Если "Валенсия" его подписала и сразу выпустила, значит, в клубе на него рассчитывают", - сказал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.02.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3

      rad 5 февраля 2016, 02:23

      *было видно его огромное желание играть,за счет ЧЕГО,кроме желания???

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 19:12

      Гусь тоже икспердом заделался? Фу-у, неприятная личность из неприятной команды.

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