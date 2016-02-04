Гусев: «У Черышева все впереди»

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мыслями о дебюте полузащитника Дениса Черышева за "Валенсию".

"Смотрел вчера внимательно за дебютом Дениса Черышева в "Валенсии". Понятно, что в таком матче объективно оценить его игру не просто. Черышев старался, бегал и обострял, было видно его огромное желание играть. Однако когда команда проигрывает 0:7, то тут, наверное, никого оценивать нельзя.



Отсутствие игровой практики в "Реале" сказалось на выступлении Дениса, но надо понимать, что "Барселона" сейчас играет великолепно. У Черышева хорошее функциональное состояние, он находится в неплохой форме. Так вышло, что первая игра – и сразу с "Барсой", у Дениса еще все впереди. Если "Валенсия" его подписала и сразу выпустила, значит, в клубе на него рассчитывают", - сказал Гусев.