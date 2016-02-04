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    • Минспорта РФ: «Бюджет чемпионата мира-2018 защищен от сокращения»

    Минспорта РФ: «Бюджет чемпионата мира-2018 защищен от сокращения»

    Бюджет чемпионата мира-2018 сокращен не будет. Об этом 4 февраля сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Парщикова.

    "Бюджет чемпионата мира по футболу защищен, по нему сокращения не ведутся. Нужно понимать, что бюджет мероприятия – это не только деньги России, но и деньги ФИФА. Россия тратит на подготовку и строительство стадионов, обеспечение безопасности. Принимающая сторона обязана обеспечить безопасность и сама решает, сколько на это тратить", – сказала она.

    Напомним, что на организацию мирового первенства выделен бюджет в 631,5 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2016 11:29
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