Минспорта РФ: «Бюджет чемпионата мира-2018 защищен от сокращения»

Бюджет чемпионата мира-2018 сокращен не будет. Об этом 4 февраля сообщила заместитель министра спорта РФ Наталья Парщикова.

"Бюджет чемпионата мира по футболу защищен, по нему сокращения не ведутся. Нужно понимать, что бюджет мероприятия – это не только деньги России, но и деньги ФИФА. Россия тратит на подготовку и строительство стадионов, обеспечение безопасности. Принимающая сторона обязана обеспечить безопасность и сама решает, сколько на это тратить", – сказала она.

Напомним, что на организацию мирового первенства выделен бюджет в 631,5 миллиарда рублей.