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    Черышев: «Все пошло не по плану с самого начала»

    Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пообщался с прессой после поражения своей новой команды от "Барселоны" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

    "Мы пропустили семь голов, но меня больше волнует, какой образ сформируется среди болельщиков у "Валенсии" после этой встречи. Можно проиграть, но нельзя создавать такой образ. Конечно, только мы виноваты в поражении, но обещаем упорно работать и вернуться на прежний уровень.

    Все пошло не по плану с самого начала, а затем был назначен пенальти. Не знаю, заслужил ли Мустафи удаление, но противостоять такой „Барселоне“ очень сложно.

    Мы продолжаем борьбу в чемпионате Испании и Лиге Европы, и, уверен, мы вернемся на прежние позиции. Сегодня больше всего меня разочаровал результат", — сказал он.

    Источник: Football Espana

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    04.02.2016 06:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 февраля 2016, 09:52

      В Реале только пятёру от Барсы отхватывал, а тут семёра

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 4 февраля 2016, 09:41

      С лавки конечно видней по плану идет или нет

      -1
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