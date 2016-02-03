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    Невилл: «Разочарован тем, что придется выбирать между Черышевым и Сикейрой»

    Главный тренер "Валенсии" Гари Невилл прокомментировал то обстоятельство, что клуб сможет заявить на плей-офф Лиги Европы только одного из новичков. В зимнее трансферное окно "Валенсия" подписала Дениса Черышева и Гильерме Сикейру.

    "Это не мое решение и не решение клуба. Таковы правила УЕФА, и нам придется выбрать одного из этих футболистов. Я не выделяю из них лучшего или худшего. Просто мы приняли решение. Нам нужны игроки для всех трех турниров, в которых мы участвуем – это много матчей. Возможно, это покажется кому-то неправильным, что мы должны выбрать одного для Лиги Европы. Но это не ошибка клуба, мы знали об этом. При этом, конечно, мы разочарованы, что нужно выбирать", – сказал Невилл.

    Источник: AS

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    03.02.2016 00:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 3 февраля 2016, 01:20

      Гари, без вариантов Черыша!!!

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