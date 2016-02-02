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    «Сантос» требует проценты с трансфера Неймара

    На сегодняшнем заседании в испанском суде юрист "Сантоса" заявил, что бразильский клуб не получил всех денег за трансфер нападающего Неймара в "Барселону".

    Согласно утверждению представителя "Сантоса", клубу не были выплачены проценты с 40 миллионов евро, которые каталонцы перевели Неймару и его семье за подписание контракта.

    Напомним, ранее компания DIS, которой принадлежала часть прав на Неймара, подала в суд на оба клуба, самого футболиста, а также на бывшего и нынешнего президентов "Барселоны" Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу. По мнению компании, реальная сумма трансфера бразильца была значительно больше, чем те 17,1 миллиона евро, с которых DIS получила свою долю.

    В ходе расследования этого дела испанскими властями было установлено, что переход Неймара на самом деле обошелся каталонцам в 83,6 миллиона евро. Прокурор и представители DIS намерены доказать, что большую часть этой суммы Неймар и его родственники получили незаконно и тайно.

    Сам Неймар должен сегодня дать показания в суде.

    Источник: AS

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    02.02.2016 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Arsenal-2006 5 февраля 2016, 15:05

      большие бабки большие тайны вашу мать,чем больше получают тем больше жадничают,где логика??? она давно уже в жопе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 2 февраля 2016, 23:21

      мрак, кинул ребят, что дали ему раскрыться

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 22:35

      Блин, это не родной клуб Пеле, это - вымогатели!

      -1
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