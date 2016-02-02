Матчи АПЛ. Смотреть онлайн

Vs leicester i sppose, why n't let's give another battl
Сегодня в Англии пройдут встречи 24-го тура. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайны матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
22:45 "Арсенал" - "Саутгемптон" 22:45 "Лестер" - "Ливерпуль"
22:45 "Норвич Сити" - "Тоттенхэм"
22:45 "Сандерленд" - "Манчестер Сити"
23:00 "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити"