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    Пашинин: «Большие деньги и вера в то, что из-за паспорта ты попадешь в состав, не лучшим образом влияет на молодых игроков»

    Тренер "Локомотива" Олег Пашинин провел видеоконференцию, в ходе рассказал о тренировочном сборе команды в Португалии, подготовке к матчам с "Фенербахче" в Лиге Европы и поделился мыслями о лимите на легионеров.

    "Мы выполнили всю запланированную работу на первом сборе. Травм нет, все здоровы. В ОАЭ приводили команду в хорошее функциональное состояние и вспоминали основные принципы взаимодействия футболистов. На втором все это совершенствуем и улучшаем качество игры. В Португалии больше игровых упражнений с максимальной интенсивностью. Постепенно отходим от тех объемов работы, которые были в ОАЭ. Интенсивность будет падать ближе к матчам. Также можно сказать, что определяется состав, на плей-офф Лиги Европы и чемпионат.

    Тренерский штаб следит за матчами "Фенербахче". Для себя отмечаем различные нюансы, которые обсудим ближе к игре. Разбора с командой пока не было - не хотим психологически перегружать ребят. Они просто должны знать, что от них требуется, и учитывать пожелания тренерского штаба. Психологического перенапряжения быть не должно.

    У многих молодых футболистов не получается заиграть из-за нескольких факторов. Не все справляются с новыми требованиями в период становления – каждый тренер имеет свое видение футбола, которому нужно соответствовать. Также появляются большие деньги. Ну, конечно, лимит на легионеров. Вера в то, что из-за паспорта ты в любом случае попадешь в основу, не лучшим образом влияет на молодых игроков", - сказал Пашинин.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    31.01.2016 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 31 января 2016, 11:27

      Я это доказываю Всем давно. Пока будет лимит – российская молодёжь мне будет прогрессировать так как знает что все = Попадёт в состав. Мутко идиот и Бубнов тоже

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      Рейтинг: +118

      Лыков > Лыков 31 января 2016, 11:28

      В законах Экономики ещё написано даже что к прогрессу ведёт достойная конкуренция

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