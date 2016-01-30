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    Дембеле станет игроком «Тоттенхэма»

    Форвард "Фулхэма" Мусса Дембеле в ближайшее время пополнит ряды "Тоттенхэма". Как сообщает источник, в настоящее время француз находится на медицинском обследовании в стане "шпор". Сумма, которую "Тоттенхэм" заплатит за игрока, варьируется от четырех до шести миллионов евро. Соглашение Дембеле с "дачниками" рассчитано до лета.

    В 25-ти матчах Чемпионшипа нынешнего сезона Дембеле девять раз поражал ворота соперников и дважды ассистировал партнерам.

    Источник: Skysports

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    30.01.2016 15:42
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