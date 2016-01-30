Читатели «Бомбардира» уверены, что на «Матч ТВ» с Уткиным поступили неправильно

"Бомбардир" подводит итоги голосования, в котором читателям предлагалось высказать свое мнение касательно ухода Василия Уткина с "Матч ТВ".

Большинство респондентов считает, что канал многое потерял с уходом Уткина. За этот вариант проголосовало 897 (41%) читателей. 533 (25%) читателя "Бомбардира" уверены, что комментатору по силам реализовать себя на другом канале.

Еще 493 (23%) человека высказались за то, что Василий Уткин должен продолжить карьеру на нашем сайте.