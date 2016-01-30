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    Читатели «Бомбардира» уверены, что на «Матч ТВ» с Уткиным поступили неправильно

    "Бомбардир" подводит итоги голосования, в котором читателям предлагалось высказать свое мнение касательно ухода Василия Уткина с "Матч ТВ".

    Большинство респондентов считает, что канал многое потерял с уходом Уткина. За этот вариант проголосовало 897 (41%) читателей. 533 (25%) читателя "Бомбардира" уверены, что комментатору по силам реализовать себя на другом канале.

    Еще 493 (23%) человека высказались за то, что Василий Уткин должен продолжить карьеру на нашем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 января 2016, 14:48

      Говорил и повторю, как комментатор Вася исчерпался уже давно: постоянные косяки, банальности, пошлости, жалкие попытки казаться более начитанным, чем есть на самом деле.

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