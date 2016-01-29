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    Неймар не исключает своего ухода из «Барселоны»

    Нападающий "Барселоны" Неймар признал, что в будущем он может покинуть каталонский клуб.

    "Дебаты есть всегда. Они касаются продления контракта с "Барселоной" и всех других вопросов. Я очень счастлив в "Барселоне", здесь у меня есть практически все. Очень сложно покинуть "Барселону", поскольку здесь я нашел хороший город, отличный клуб и игроков с другой планеты. Для меня будет трудно покинуть "Барселону", но нужно будет принять во внимание все. По этим вопросам нелегко принимать решения, однако мы должны сохранять спокойствие, так как впереди у меня много лет в "Барселоне", — приводит слова Неймара Bein Sports.

    Напомним, что бразильцем активно интересуется мадридский "Реал".

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2016 08:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 29 января 2016, 17:08

      Не, мужик, ты уже попал туда, где тебе лучше всего! Не стоит ничего менять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      MadridisT SA9 29 января 2016, 17:00

      Даже пусть не думает переходить! У Переса вообще нет самоуважения, так пусть хоть ему отказывают те кого он хочет купить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 января 2016, 13:59

      Бабки....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 29 января 2016, 13:47

      надо продавать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 29 января 2016, 13:01

      Контракт получше выбивает,вот и всё

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 29 января 2016, 11:32

      Источник: Бомбардир.ру - окей, пишите дальше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 29 января 2016, 09:15

      "Я очень счастлив в "Барселоне", но дайте мне еще денег"

      2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS > hellkid 29 января 2016, 10:15

      Я очень счастлив в Барселоне,но на всё происходящее нужно смотреть реально!!!

      0
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