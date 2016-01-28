Мутко: «Лимит на легионеров не решает вопроса подготовки игроков для национальной сборной»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о лимите на легионеров.

"Сам по себе лимит на легионеров не решает вопроса подготовки игроков для национальной сборной. Главной задачей РФС на данный момент является воспитание и повышение мастерства отечественных футболистов в интересах сборной страны, в том числе и в чемпионате России. И вот в эту концепцию и должен быть вписан лимит в качестве одного из элементов. Сейчас он очень непростой, "6+5". Идти ли дальше – вопрос дискуссионный.

Мы будем вести диалог на тему лимита и с тренерами, и с владельцами клубов. Что нам это даст? Ведь само ограничение на количество легионеров не гарантирует того, что завтра у нас появятся игроки уровня национальной сборной. Могу ли я предложить клубам выбор на рынке труда при дальнейшем ужесточении? На данный момент – нет.

Нужно вести процесс модернизации системы подготовки, материальной базы – уже пять-семь лет упущено. И финансово поддерживать – есть деньги, взимаемые за использование легионеров, куда их направлять? На компьютеры для региональных федераций? Глупость какая-то, у местных функционеров должны быть свои источники финансирования. А эти средства должны идти как раз в школы, которые воспитывают новых игроков. Впрочем, есть и обратная сторона медали: если у вас есть достаточно денег, вы всегда найдете готового игрока. А молодежь еще нужно подводить", – заявил Мутко.