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    Рамирес покинул «Челси» ради «Цзянсу Сайнти»

    Полузащитник "Челси" Рамирес продолжит свою карьеру в китайском "Цзянсу Сайнти". Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Детали сделки пока неизвестны. Отмечается, что 28-летний бразилец в Китае будет работать под руководством бывшего футболиста синих Дана Петреску.

    Всего за свою карьеру в "Челси" Рамирес принял участие в 251 матче и забил 34 гола. Полузащитник вместе с "аристократами" успел выиграть все английские трофеи, а также поднять над головой кубок "Лиги чемпионов" и кубок "Лиги Европы".

    Источник: ФК «Челси»

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    27.01.2016 17:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 января 2016, 21:48

      пора за баблом

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      markests 27 января 2016, 19:22

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 27 января 2016, 18:36

      трофеи заработал, теперь можно и баблишка поднять еще побольше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 января 2016, 18:09

      Ради бабла

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 27 января 2016, 19:09

      Присоединяюсь.

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 января 2016, 17:38

      Нашествие китайцев, ааа!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Igorello97 27 января 2016, 19:10

      Только инвестиционное, ага.

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