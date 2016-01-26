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    Эду: «Если бы Карпина не уволили, у «Спартака» уже было бы золото»

    Бывший тренер "Спартака" по физподготовке Эду Домингес вспомнил последний сезон красно-белых под руководством Валерия Карпина и выразил мнение, что увольнение главного тренера было неверным шагом со стороны руководства клуба.

    — С возвращением Карпина, "Спартак" тогда прибавил во второй части чемпионата, занял 4-е место, подготовился к новому сезону, который мы начали великолепно. Мы играли в фантастический футбол, шли на первом месте. Помните, как был обыгран ЦСКА?! 3:0, без шансов! Мы вообще ничего не дали создать им в дерби. Да, нас чуть подкосил тот факт, что команде приходилось выступать на пустом стадионе.

    — С поражения от "Терека" началась история с увольнением.

    — Мы были близки к золоту, считались фаворитами, но тогда проиграли. Но это всего лишь одно поражение.

    — Но затем "Спартак" вылетел от "Тосно" в Кубке, сыграл вничью с аутсайдером, "Анжи".

    — Да, но команда все еще была в лидерах! Как можно увольнять тренера, чья команда вторая в лиге?! Я этого не понимаю. У нас была масса моментов в игре с "Тосно". У "Анжи" тоже выигрывали 2:0 и имели моменты. Это локальное невезение, небольшой спад, от которого команда бы быстро оправилась.

    — Но позже игроки говорили, что зимние сборы были настолько легкими, что команда не готова играть в футбол.

    — Знаете, мы с ними работали всю зиму, начали сезон. И ни один из футболистов не подошел и не пожаловался: "Эду, я плохо себя чувствую, я не готов играть". Все были довольны. У нас действительно было хорошее состояние, что подтверждалось тестами.

    — Еще раз: Карпина уволили зря, вы ни в чем не виноваты?

    — Да. И все эти неприятные слова в спину тренеру – это было нехорошо. Давайте посчитаем, сколько тренеров сменилось при Леониде Федуне. Их было очень много, и почти никто не получил полного доверия и был эмоционально уволен. Карпину нужно было дать еще немного времени. Год, два, пару новых игроков – и "Спартак" стал бы чемпионом. Точно говорю, у команды уже было бы золото.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2016 20:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2016, 11:34

      Понадобилось бы ооочень много ЕСЛИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 января 2016, 11:02

      Через 3 года Армавир будет чемпион.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Juventus1897 26 января 2016, 23:34

      золото в фнл? ну наверное было бы... в этом сезоне

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 26 января 2016, 23:26

      А сегодня что мешает?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Sokrates10 26 января 2016, 22:37

      Пока у руля Федун не видать Спартаку чемпионства.В этом бизнесе он банкрот.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Sokrates10 28 января 2016, 04:51

      Полностью согласен, пусть едет в Динамо Киев

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 22:33

      Ну или хотя бы серебро, серьёзно. Когда-нить Валера вернётся в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Aztec58 28 января 2016, 04:52

      Валера спартач, он сможет

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 января 2016, 21:53

      Только не заплач

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 января 2016, 21:38

      А как же Армавир?

      1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 26 января 2016, 21:23

      Гунько бы поспорил

      0
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