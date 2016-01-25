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    УЕФА ограничил заявку «Краснодара» на Лигу Европы

    Пресс-служба "Краснодара" выступила с заявлением, в котором даются пояснения вокруг ситуации со своей трансферной политикой и ограничениями, наложенными УЕФА.

    "В соответствии с условиями соглашения, заключенного в мае 2015 года между ФК "Краснодар" и УЕФА, клуб не ограничен в совершении операций на трансферном рынке, будь то продажа либо покупка футболистов. Суть санкций заключается в том, что в случае, если клуб понес затраты на приобретение игрока (т.е. выплаты по трансферным соглашениям, либо в адрес посредников), то он ограничен в праве заявить данного футболиста для участия в Лиге Европы УЕФА. Эти ограничения не распространяются на заявку игроков в Чемпионат и Кубок России.

    Клуб находится в постоянном прямом контакте с Органом по финансовому контролю УЕФА, потому что существуют различные нюансы, например: если клуб получит доход от аренды или продажи игрока на трансферном рынке и впоследствии приобретет на равнозначную сумму другого игрока, он может заявить его для участия в Лиге Европы УЕФА.

    Учитывая то, что трансферное окно закрывается в марте, а заявка футболистов для участия в Лиге Европы УЕФА будет в феврале, ещe очень многое может произойти за это время", - говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.01.2016 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 января 2016, 14:46

      Тоже мне УЕФА, нашли олигархов ........

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