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    Глушаков: «Подарок Зе Луишу подарим, когда он проставится»

    Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о сложностях первого сбора команды, который проходит в ОАЭ.

    Вы сейчас отрабатывали игру в одно-два касания. Стремитесь быть ближе к "Барселоне"?

    – Пока ближе к "Спартаку". Просто тренеры стараются внести разнообразие в тренировки. Первый сбор самый тяжелый, сложно втягиваться после отпуска и домашних пирожков. Ничего, осталось три денечка потерпеть.

    Впереди еще один матч. Хотелось бы соперника посерьезнее, чем китайцы в первой встрече?

    – Пока рано. Не хочется портить о себе впечатление. Вот на следующем сборе – да.

    На каждой тренировке тренеры изучают, кто сколько пробежал. Насколько сейчас ваши цифры близки к идеалу?

    – Это вопрос к тренеру по физподготовке. А кто не бегает, тот наматывает потом круги. Вот есть у нас один товарищ, молодое дарование (указывает на Дениса Давыдова), который остался дополнительно работать после тренировки.

    –​ У Зе Луиша День рождения. Что-то подарили?

    – Когда проставится, тогда и будем дарить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2016 19:34
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