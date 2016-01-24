Глушаков: «Подарок Зе Луишу подарим, когда он проставится»

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о сложностях первого сбора команды, который проходит в ОАЭ.

– Вы сейчас отрабатывали игру в одно-два касания. Стремитесь быть ближе к "Барселоне"?

– Пока ближе к "Спартаку". Просто тренеры стараются внести разнообразие в тренировки. Первый сбор самый тяжелый, сложно втягиваться после отпуска и домашних пирожков. Ничего, осталось три денечка потерпеть.

– Впереди еще один матч. Хотелось бы соперника посерьезнее, чем китайцы в первой встрече?

– Пока рано. Не хочется портить о себе впечатление. Вот на следующем сборе – да.

– На каждой тренировке тренеры изучают, кто сколько пробежал. Насколько сейчас ваши цифры близки к идеалу?

– Это вопрос к тренеру по физподготовке. А кто не бегает, тот наматывает потом круги. Вот есть у нас один товарищ, молодое дарование (указывает на Дениса Давыдова), который остался дополнительно работать после тренировки.

–​ У Зе Луиша День рождения. Что-то подарили?

– Когда проставится, тогда и будем дарить.