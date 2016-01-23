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    Вратарь «Дженоа» привлек внимание «Манчестер Юнайтед»

    "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Дженоа" Маттиа Перину. Завтра скауты "красных дьяволов" посетят поединок "грифонов" в 21-м туре Серии А с "Вероной", с целью понаблюдать за действиями вратаря.

    Третий страж ворот сборной Италии рассматривается манкунианцами в качестве замены Давиду Де Хеа, который может сменить "МЮ" на "Реал". Помимо этого, "Ливерпуль" и "Арсенал" также заинтересованы в услугах 23-летнего игрока.

    В нынешней Серии А Перин провел 13 встреч, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: Skysports

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    23.01.2016 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 23 января 2016, 22:26

      поздновато прозрели, Перин давно уж на уровне

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