Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Мы не в Диснейленде, чтобы покупать все подряд»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что намерен рационально распоряжаться клубными деньгами.

    «Нельзя просто сказать: «У нас есть деньги», и начать разбрасываться ими, покупая всех, кого хочешь. Всегда нужно обдумать решение. За деньги можно купить мусор, а можно оплатить ими правильный выбор. У нас есть деньги, но мы не в Диснейленде, чтобы покупать все, что хочется. У нас есть бюджет, и в его рамках мы работаем. Нам нужно сделать многое, клуб строится, и мы рассчитываем на долгосрочное развитие», – сказал Клопп.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11