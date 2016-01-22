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    Мутко: «Инфантино – наш кандидат»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия поддержит генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА.

    «Было совещание всех президентов и генеральных секретарей европейской семьи. Обсуждались вопросы выборов в ФИФА. Безусловно, у нас есть кандидат от Европы – Инфантино. Это наш кандидат, Европа выступает здесь одним фронтом. Поэтому мы поддерживаем его как кандидата от Европы.

    Инфантино 15 лет в УЕФА, он генеральный секретарь, уважаемый человек. Другое дело, какие у него сегодня возможности. Какое отношение к нему в Африке и Азии. Он проинформировал о планах, и люди его поддерживают. Есть кандидат, надо его продвигать. Конечно, желательно увидеть единого кандидата от Африки и Азии. Посмотрим, это же избирательная кампания, впереди еще есть время», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.01.2016 22:11
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