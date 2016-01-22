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    Карлос: «Зидан выиграет во главе «Реала» значительные титулы»

    Экс-футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос уверен в способностях главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. По словам бразильца, команда будет добиваться успехов под руководством его бывшего одноклубника.

    «Я уверен, что Зидан выиграет во главе «Реала» значительные титулы. В чемпионате Испании команда справляется со своими задачами отлично, и в Лиге чемпионов она играет действительно хорошо. «Реал» должен в некоторой степени быть тем, чем раньше были мы. В настоящем под руководством Зидана игроки должны быть счастливы и показывать, что они друзья, слушают Зидана и понимают его. «Реал» должен быть командой, получающей наслаждение от футбола», — приводит слова Роберто Карлоса издание Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2016 08:12
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