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    Данни: «Рад, что я остался в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Данни уверен, что поступил правильно, продлив свой контракт с клубом.

    «Я действительно готовился уходить и искал себе новую команду. Заканчивался ведь контракт. У меня даже имелась договоренность с новым клубом, но в конце концов мы нашли общий язык с «Зенитом». На самом деле у меня были двоякие чувства. С одной стороны, мне очень не хотелось покидать страну, которая стала для меня практически родной. Я в России чувствую себя очень хорошо и комфортно. С другой стороны, новый клуб смог бы для меня стать новым вызовом. Но хочу сказать, что рад, что в конце концов все сложилось удачно, и я остался в «Зените». Хотелось бы еще выиграть множество титулов с этой командой», - сказал Данни.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.01.2016 08:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 января 2016, 08:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хотелось бы еще выиграть множество титулов с этой командой", - сказал Данни.)))
      ***********
      хотеть не вредно)))
      только ничего уже не выиграть со средненьким клубом

      -9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > REDWHITE_ 21 января 2016, 09:29

      И это говорит болела команды топ уровня)))

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Black Giz 21 января 2016, 10:00

      Ты роману дебилу это скажи!

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > REDWHITE_ 21 января 2016, 22:53

      это сказал болельщик народного шапито))) второй десяток лет без трофеев уже, а тявкаете, как будто 90-е до сих пор продолжаются

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