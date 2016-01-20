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    Сарри: «Если я использовал гомофобные выражения, то прошу прощения у гей-сообщества»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 1/4 Кубка Италии против «Интера» (0:2) прокомментировал высказывание наставника миланцев Роберто Манчини. Напомним, Манчини обвинил Сарри в использовании гомофобных выражений во время матча.

    «Подобные выражения часто используются на поле и рядом с ним. Я извинился перед Манчини в раздевалке, но я ожидал, что и он передо мной извинится. Что случилось на поле, должно там и остаться.

    Я не помню, использовал ли я гомофобные выражения, но это возможно. Я был разгорячен и зол, так что я не уверен, что именно я говорил. Адреналин делает с людьми странные вещи и может завести далеко. Это было частью игры, и теперь все закончилось.

    Я не гомофоб – просто я был раздражен. Я что-то сказал в гневе из-за удаления Мертенса и ничего не имею против Манчини. Мы – люди спорта, и в нашей среде такое бывает, но это длилось всего десять секунд. Я не знаю, почему Манчини так обиделся.

    Я не хотел никого дискриминировать. Если я действительно использовал такие слова, то прошу прощения у гей-сообщества», – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2016 02:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 января 2016, 18:07

      Не мужик. Извиняться перед геями - себя не уважать

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 января 2016, 12:54

      Манчини получается заднеприводной что ли))))))
      Вот гей!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 января 2016, 08:52

      "Если я действительно использовал такие слова, то прошу прощения у этих педиков!"

      -2
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 20 января 2016, 06:08

      дожились

      -2
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > AleXXX 88 21 января 2016, 07:17

      а че вы минусуите,тоже просите прощения у всех педиков теперь

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