Бускетс: «Пусть меня нет в символической сборной года, зато мы выиграли пять титулов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал то обстоятельство, что он не был включен в символическую сборную 2015 года по версии ФИФА.

«Главное, что мы выиграли пять титулов. Участники голосования не выбрали меня, но те, кто попал в эту сборную не хуже, чем я», – сказал Бускетс.

Также футболист ответил на вопрос об отношениях с мадридской прессой.

«Хотелось бы, чтобы все происходило более мирно, но это тяжело. Мы можем только делать свою работу – хорошо играть и завоевывать трофеи».

Кроме того, Бускетс заявил, что не пользуются социальными сетями.

«Не вижу нужды в этом. Сейчас у меня нет аккаунтов в соцсетях, я подумаю об этом. Но это сложно, ведь нужно знать, как ими пользоваться».