Бускетс: «Пусть меня нет в символической сборной года, зато мы выиграли пять титулов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал то обстоятельство, что он не был включен в символическую сборную 2015 года по версии ФИФА.
«Главное, что мы выиграли пять титулов. Участники голосования не выбрали меня, но те, кто попал в эту сборную не хуже, чем я», – сказал Бускетс.
Также футболист ответил на вопрос об отношениях с мадридской прессой.
«Хотелось бы, чтобы все происходило более мирно, но это тяжело. Мы можем только делать свою работу – хорошо играть и завоевывать трофеи».
Кроме того, Бускетс заявил, что не пользуются социальными сетями.
«Не вижу нужды в этом. Сейчас у меня нет аккаунтов в соцсетях, я подумаю об этом. Но это сложно, ведь нужно знать, как ими пользоваться».
Источник: Twitter