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    Примера. «Реал» во втором матче под руководством Зидана разгромил «Спортинг»

    В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своем поле уверенно разобрался с хихонским "Спортингом". Отметим, что хозяева забили все свои голы в первой половине встречи, гости во втором тайме сумели ответить лишь одним. Таким образом, Зинедин Зидан одержал свою вторую победу в качестве наставника "королевского клуба".

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Реал – Спортинг – 5:1 (5:0)

    Голы: 1:0 – Бэйл, 7; 2:0 – Роналду, 9; 3:0 – Бензема, 12; 4:0 – Роналду, 18; 5:0 – Бензема, 41; 5:1 – Лопес Бланко, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2016 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 20:08

      Будем ждать серьёзных матчей.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Aztec58 17 января 2016, 21:09

      Согласен!Например 28 февраля будет 26 тур Примеры Реал - Атлетико...мадридское дерби!

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