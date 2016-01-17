Джано: «Не люблю алкоголь, поэтому тамада из меня вряд ли получится»

Хавбек «Спартака» Джано рассказал, как спортсменам нужно отмечать праздники, а также признался, что совсем не употребляет алкогольных напитков.

«Вообще, футболистам-профессионалам заниматься многими другими видами спорта в отпуске, мягко говоря, не рекомендуется. Профессионалы должны встречать его в праздничном настроении. И, конечно, в кругу семьи и близких друзей. Правда, в отличие, от них, ничего, кроме колы и соков, в новогоднюю ночь я себе позволить не могу. А если быть откровенным до конца, то алкоголь вообще на дух не переношу. Вот такой я неправильный грузин. Так что тамада вряд ли из меня когда-нибудь получится», – сказал Джано.

В текущем розыгрыше РФПЛ грузинский полузащитник провел на поле всего 85 минут.