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    Агент: «Потери Ерохина и Подберезкина фатальны для «Урала»

    Футбольный агент Павел Нестеров считает, что потери полузащитников Вячеслава Подберезкина и Александра Ерохина станут фатальны для "Урала".

    - У "Урала" две серьезные потери за зиму: Ерохин и ранее перешедший в "Краснодар" Подберезкин. Как будут закрывать эти бреши?

    - Для клуба две эти потери практически фатальны, оба футболиста были из середины поля, а Ерохин вообще был системообразующим для "Урала". Теперь селекционной службе клуба придется поработать, чтобы приобрести новых исполнителей. Безусловно, закрывать бреши надо, иначе будет очень тяжело.

    Полный текст интервью Павла Нестерова можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 10:21
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