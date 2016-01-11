Алвес: «Лучше мне промолчать насчет Неймара и Роналду, чтобы никто не плакал»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес поделился своим мнением о результатах голосования за лучшего игрока 2015 года. Напомним, «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, второе место получил Криштиану Роналду, третье – Неймар.

«Очевидно, что Неймар очень сильно продвинулся вперед, его прогресс виден любому, и я удивился, что не он занял второе место. Я считаю, что Неймар заслужил стать вторым, но лучше мне промолчать об этом, чтобы никто не плакал», – сказал Алвес.