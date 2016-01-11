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    Алвес: «Лучше мне промолчать насчет Неймара и Роналду, чтобы никто не плакал»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес поделился своим мнением о результатах голосования за лучшего игрока 2015 года. Напомним, «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, второе место получил Криштиану Роналду, третье – Неймар.

    «Очевидно, что Неймар очень сильно продвинулся вперед, его прогресс виден любому, и я удивился, что не он занял второе место. Я считаю, что Неймар заслужил стать вторым, но лучше мне промолчать об этом, чтобы никто не плакал», – сказал Алвес.

    Источник: AS

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    11.01.2016 23:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 13 января 2016, 02:18

      Как тут Среалисты раскаркались! Видно, задели их за живое слова великого Алвеса, торговца Черным золотом! В самую промежность попал! Ай молодца!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 января 2016, 14:56

      Алвес - ты просто конь!

      0
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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) 12 января 2016, 14:10

      Алвес,как футболист норм. человек хуевый (тварь)

      2
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 12 января 2016, 11:43

      Барселонский пёс, нет слов... Ты бы лучше мяч научился у Криша отбирать, чем языком трепать

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 12 января 2016, 02:25

      ахаха,тонкий подъ*б плаксивой кристинки))

      -1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Недовольный 12 января 2016, 16:17

      это не красиво во первых, во вторых это сказал бы Месси, тогда эти слова более уместные, а такие как Алвес просто смешные со своими "высказываниями" ))

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Эльхан 12 января 2016, 22:42

      Скорее такие как ты смешны такими высказываниями,без обид)Во-первых потому,что нужно уметь грамотно излагать свои мысли и строить предложения,а во-вторых потому,что данные вводные слова по правилам пишутся раздельно и через дефис))

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Недовольный 13 января 2016, 13:19

      Ну тогда уж и ты, не обижайся, но смешон не меньше. Поучаешь человека правописанию, а сам наделал кучу ошибок в одном предложении:
      "Во-первых потому,что нужно уметь грамотно излагать свои мысли и строить предложения,а во-вторых потому,что данные вводные слова по правилам пишутся раздельно и через дефис"
      1) пропущена запятая после "во-первых"
      2) лишняя запятая после "потому"
      3) пропущена запятая после "а"
      4) пропущена запятая после "во-вторых"
      5) лишняя запятая после "потому"
      6) так раздельно или через дефис?))

      Полагаю, мы все немножко смешны!)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 января 2016, 00:26

      Сказал уже

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