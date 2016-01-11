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    Канчельскис: «Не вижу, кто бы мог сейчас составить конкуренцию Месси и Роналду»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результаты голосования за лучшего игрока 2015 года. Напомним, первое место занял Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду.

    «С этим выбором согласен. Во-первых, он в составе "Барселоны" взял немало трофеев, провел хороший сезон, да и у сборной неплохие результаты. А Роналду тот год провел не так ярко, как обычно проводил, Месси поярче выглядел. На данный момент кандидатур тех, кто мог бы им составить конкуренцию, я не вижу"

    Источник: Р-Спорт

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    11.01.2016 23:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 12 января 2016, 07:42

      Слепой что ли?!

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