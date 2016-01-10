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    • Мутко: «Исходим из того, что Первый канал покажет все матчи сборной на Евро-2016»

    Мутко: «Исходим из того, что Первый канал покажет все матчи сборной на Евро-2016»

    Президент РФС Виталий Мутко раскрыл детали переговоров по трансляции матчей чемпионата Европы 2016, которые ведет организация.

    «Сейчас мы ведем переговоры. Первый канал всегда поддерживал футбол, старался его освещать. Он является партнером РФС. Мы будем вести переговоры о трансляции матчей чемпионата Европы исходя из того, что Первый канал покажет все матчи сборной – как минимум, на групповом этапе.

    Показ матчей континентального первенства в том числе планируется на канале «Матч ТВ». Но по матчам сборной России Первый канал в приоритете, мы будем исходить из этого», – сообщил Мутко.

    Напомним на Евро-2016 сборная России сыграет в группе В. Противостоять ей будут сборные Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2016 23:07
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    Комментарии (2)
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    Только без Гусева, ладно?
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