Коста: «Клуб калибра «Челси» не должен завершать сезон без трофеев»

Нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что клуб уровня лондонской команды не должен завершать сезон без завоеванных трофеев.

«Не только для меня, как для игрока, но и для клуба в целом будет здорово выиграть Кубок Англии. Клуб калибра «Челси» не должен завершать сезон без трофеев. Мы не очень удачно начали сезон в чемпионате, так что у нас есть дополнительная мотивация в КА. Конечно, лично я хотел бы выиграть трофей, которого еще нет в моей коллекции. Однажды, когда я уйду, я смогу оглянуться и сказать, что выигрывал тут три разных турнира», – рассказал Коста.