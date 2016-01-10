Покеттино – в списке кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в качестве замены Луи ван Гаалу на должности главного тренера клуба. Руководство манкунианцев проявляет серьезный интерес к 43-летнему наставнику «шпор». Также среди претендентов на пост рулевого «красных дьяволов» числятся Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Лоран Блан и Массимилиано Аллегри.