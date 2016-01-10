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    Покеттино – в списке кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в качестве замены Луи ван Гаалу на должности главного тренера клуба. Руководство манкунианцев проявляет серьезный интерес к 43-летнему наставнику «шпор». Также среди претендентов на пост рулевого «красных дьяволов» числятся Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Лоран Блан и Массимилиано Аллегри.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.01.2016 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Marchen 10 января 2016, 14:28

      в этом МЮ, любой из них будет круче ЛВГ!
      МЮ сейчас не футбол играет, а х%"* пинает! за пол года ни одного нормального матча!

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 10 января 2016, 11:52

      Блана надо назначить! У него есть манкунианский дух!

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