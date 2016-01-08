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    Лам: «Точно не планирую играть в РФПЛ после завершения контракта с «Баварией»

    Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам сказал, что он не сожалеет о том, что всю свою карьеру провел в немецкой Бундеслиге, а также отверг возможность переезда в российский чемпионат.

    «Только однажды у меня была возможность покинуть «Баварию», но это было очень-очень давно. Мне даже сложно вспомнить детали. Почему я в Мюнхене? «Бавария» играет в Лиге чемпионов каждый год. Футбольный клуб организован идеально. Кроме того, Мюнхен - это мой дом. Поэтому у меня никогда не было ни малейшей причины что-то менять. Мой контракт истечет, когда мне будет 34 года, после этого с футболом будет покончено.

    Я не помню, чтобы у меня были предложения играть в России. По крайней мере, я точно не планирую играть в РФПЛ после завершения контракта в Мюнхене», - отметил Лам.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.01.2016 23:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 9 января 2016, 06:31

      Может тогда ФНЛ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 января 2016, 00:52

      Ещё бы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 23:30

      Западло ему видать.

      0
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