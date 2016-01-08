Зидан: «Роналду – душа команды, он не продается»

Новый наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не допустсит ухода из команды нападающего Криштиану Роналду. Напомним, по ходу сезона СМИ не раз публиковали информацию о возможном переходе португальца в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

«Мы намерены играть с тремя форвардами – скоро вы сами все увидите. Я остался довольным от увиденного на очередной тренировке, и теперь могу спать спокойно. Баланс команды состоит в том, что все обязаны как атаковать, так и защищаться. Если говорить о трансферах, то я не хочу, чтобы кто-то из игроков ушел из команды. Роналду? Он не продается. Это душа команды. Он не покинет клуб, пока я в Мадриде», – отметил Зидан.