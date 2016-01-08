Черышев постарается закрепиться в основе «Реала»

Хавбек «Реала» Денис Черышев на данный момент остается футболистом мадридского клуба и приложит максимум усилий, чтобы стать игроком основного состава. Об этом поведал отец футболиста – Дмитрий. Кроме того, Черышев-старший дал комментарий по поводу возможного перехода сына в другой клуб.

«Никаких новостей нет. В данный момент Денис – футболист мадридского «Реала», работает в нем и постарается приложить максимальные усилия, чтобы закрепиться в основном составе команды.

Если будут предложения от других клубов, наверное, он рассмотрит этот вопрос. Но сейчас он игрок «Реала».

Зидан? Единственное, что он сказал: поменялась атмосфера», – сказал Дмитрий Черышев.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник лишь шесть раз появлялся в основном составе «Реала», пять из которых – со скамейки запасных.