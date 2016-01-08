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    Черышев постарается закрепиться в основе «Реала»

    Хавбек «Реала» Денис Черышев на данный момент остается футболистом мадридского клуба и приложит максимум усилий, чтобы стать игроком основного состава. Об этом поведал отец футболиста – Дмитрий. Кроме того, Черышев-старший дал комментарий по поводу возможного перехода сына в другой клуб.

    «Никаких новостей нет. В данный момент Денис – футболист мадридского «Реала», работает в нем и постарается приложить максимальные усилия, чтобы закрепиться в основном составе команды.

    Если будут предложения от других клубов, наверное, он рассмотрит этот вопрос. Но сейчас он игрок «Реала».

    Зидан? Единственное, что он сказал: поменялась атмосфера», – сказал Дмитрий Черышев.

    В текущем сезоне 25-летний полузащитник лишь шесть раз появлялся в основном составе «Реала», пять из которых – со скамейки запасных.

    Источник: ТАСС

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    08.01.2016 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      baltica 9 января 2016, 00:31

      Игуаин,Ди Мария,Озил ушли а этот закрепится! Не смешил бы...

      0
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      Рейтинг: +8

      Нигма 8 января 2016, 20:46

      Уборщиком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 20:10

      Никому не интересен?

      0
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      Рейтинг: +17

      Den_777 8 января 2016, 18:32

      Чтобы черешыву быть постоянно в основе нужно чтобы клуб продал Роналду или убрать его в центр или заиграть Черышева на позиции левого центрального полузащитника.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 января 2016, 17:20

      Ну удачи

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