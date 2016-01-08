Тихонов: «Спартак» способен замахнуться на место в тройке»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов, который сейчас работает тренером в «Краснодаре», поделился своим мнением о турнирных перспективах москвичей в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

«Я прочитал в газетах, что на покупку игроков зимой «Спартак» потратит 20 миллионов евро. Если команда усилится, если приобретут двух-трех качественных игроков, думаю, «Спартак» способен замахнуться на место в тройке», – сказал Тихонов.

Кроме того, он оценил вероятность возвращения в «Краснодар» Романа Широкова.

«Решение принимаю не я. Как говорит главный тренер, он хочет это сделать. Но решать будет он и руководство клуба».