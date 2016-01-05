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    «Спартак» поспорит с клубами АПЛ и Серии А за Фегули

    Полузащитник «Валенсии» Софиан Фегули может покинуть клуб, и одним из вариантов продолжения его карьеры является «Спартак».

    Действующий контракт Фегули с «Валенсией» рассчитан до лета 2016 года, и с 1 января другие клубы могут вести с ним переговоры без разрешения «летучих мышей».

    La Gazette du Fennec сообщает, что футболистом, кроме «Спартака», интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан», «Интер» и «Рома».

    В этом сезоне Примеры Фегули десять раз выходил на поле и отметился в этих играх одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2016 23:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      SSV682 7 января 2016, 20:40

      Вот борьба то будет, ахахаха

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 января 2016, 10:10

      Полузащитник московского "Спартака" Куинси Промес проводит очередной хороший сезон в составе российского клуба и привлек внимание к своей персоне со стороны английских клубов.

      Скауты "Челси" и "Арсенала" внимательно смотрели за игрой Промеса и остались довольны его голевым чутьем, а так же командными взаимодействиями с партнерами.

      Сообщается, что оба клуба готовы сделать предложения московскому "Спартаку", однако оба клуба не устраивает трансферная стоимость футболиста. По данным источника, "Спартак" хочет выручить за Куинси Промеса 30 миллионов евро.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 января 2016, 09:57

      18 млн. за 1 гол в 10 матчах??

      -1
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 6 января 2016, 02:54

      агент фигули не даст его карьере быть захороненой в рфпл

      0
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      Рейтинг: +10

      Suvlur! 6 января 2016, 00:00

      Оно, конечно, без шансов... Но!
      По позиции фланговый нап/хав, в 18 турах выходил 10 раз. Забил 1 гол.
      Вопрос: за что 18 млн?

      1
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 5 января 2016, 23:43

      Без шансов

      -1
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