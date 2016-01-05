Руни стал лучшим игроком Англии по версии болельщиков

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни стал лучшим игроком Туманного Альбиона в 2015 году по версии болельщиков. Данную награду форвард выиграл в четвертый раз за карьеру.

В голосовании болельщиков Руни, расположившийся на первом месте, набрал 30 процентов голосов. Вторая строчка осталась за нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном. Замкнул тройку голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт.