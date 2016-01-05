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    Руни стал лучшим игроком Англии по версии болельщиков

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни стал лучшим игроком Туманного Альбиона в 2015 году по версии болельщиков. Данную награду форвард выиграл в четвертый раз за карьеру.

    В голосовании болельщиков Руни, расположившийся на первом месте, набрал 30 процентов голосов. Вторая строчка осталась за нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном. Замкнул тройку голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт.

    Источник: BBC

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    05.01.2016 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 января 2016, 19:42

      Да он провалил этот год. В Англии неадекваты одни! В том году Днозара признали лучшим. Он как был распиаренным бездарем, так и сейчас этот статус подтверждает. А Руни вообще в МЮ нулевой сейчас. Должен команду тащить, как лидер, а он ее тормозит больше всех остальных!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 5 января 2016, 18:08

      шрек заслужил

      1
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