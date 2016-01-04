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    Мостовой: «Из «Реала» постоянно увольняют тренеров по непонятным причинам»

    Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в мадридском «Реале» слишком часто меняют тренеров.

    "Хотелось бы начать с того, что из "Реала" постоянно увольняют тренеров по непонятным причинам. Я не понимаю, почему был уволен Карло Анчелотти. Сейчас команда не вылетела из Лиги чемпионов, идет на третьем месте в чемпионате, что не устраивает руководство?», – говорит Мостовой.

    При этом экс-игрок уверен, что новый наставник «Реала» Зинедин Зидан справится с работой, несмотря на отсутствие тренерского опыта на высшем уровне.

    «Зачем Зидану опыт? Он 30 лет играл в футбол. Посмотрите на Хосепа Гвардиолу, который пришел в "Барселону" и сразу все выиграл. В футболе уже все придумано, ничего нового изобретать не нужно. Я считаю, что команде не нужен будет переходный период, если француз возглавит ее. Зидан поработал во второй команде, и азы тренерства у него есть, а уж с таким составом нужно умудриться сыграть плохо".

    Источник: ТАСС

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    04.01.2016 23:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 5 января 2016, 01:56

      Во еще один кукловод высказался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 января 2016, 01:03

      Бред в квадрате.

      0
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