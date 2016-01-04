Энрике признан лучшим тренером 2015 года по версии IFFHS

Скандально известная организация, рейтинги которой основаны исключительно на статистических показателях. Короче, всё поверхностно, ага.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила общественности результаты голосования в категории «Лучший клубный тренер года».
Безоговорочным лидером рейтинга стал Луис Энрике, работающий с «Барселоной». Испанец набрал 165 очков. Следом за ним в рейтинге разместился тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола (86). Почетное третье место занял наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (43).
Отметим попадение в первую десятку наставника днепропетровского "Днепра" Мирона Маркевича.
1. Луис Энрике («Барселона») – 165
2. Хосеп Гвардиола («Бавария») – 86
3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 43
4. Унаи Эмери («Севилья») – 39
5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 33
6. Карло Анчелотти («Реал», сейчас без работы) – 19
7. Диего Симеоне («Атлетико») – 12
8. Дитер Хеккинг («Вольфсбург») – 6
9. Лоран Блан («ПСЖ») – 5
10. Мирон Маркевич («Днепр») – 4.