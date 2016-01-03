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    Иско просит Переса отпустить его в «Манчестер Сити»

    Полузащитник "Реала" Иско хочет сменить клубную прописку и попробовать свои силы в АПЛ. Хавбек сборной Испании не имеет стабильного места в команде Рафаэля Бенитеса, что вызывает его беспокойство накануне Евро-2016.

    Сообщается, что во вторник представители футболиста проведут в Мадриде встречу с президентом "Реала" Флорентином Пересом, где обсудят возможный трансфер Иско в "Манчестер Сити". "Горожане" предлагают за футболиста 34 миллиона евро, но у них есть серьезный конкурент в лице "ПСЖ".

    Источник: Sport.es

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    03.01.2016 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 4 января 2016, 11:18

      а разница? Что в Реале на лавке будет сидеть, что в МанСити. Что там, что там полузащита очень сильная и конкурировать за место в основе сложно. А если он хочет стабильное место в основе, пусть переходит ну хотя бы в Эвертон

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