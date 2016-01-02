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    Экс-защитник Кот-д`Ивуара найден мертвым в реке

    Экс-защитник сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури, пропавший без вести три недели назад, был найден мертвым в реке Рейн. На теле футболиста отсутствовали какие-либо следы насилия. По информации источника, Гохури в последнее время пристрастился к употреблению наркотических веществ, что, вполне вероятно, и стало причиной возможного самоубийства.

    Гохури в разное время являлся игроком таких клубов, как "ПСЖ", "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Уиган" и другие. В прошедшем сезоне игрок выступал в составе немецкого "Рот-Вайсса", проведя за него 12 поединков.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

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    02.01.2016 20:51
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Tocc 3 января 2016, 10:42

      выпал шанс человеку жить в кайф он его просрал !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 января 2016, 00:17

      Ну не удивительно если наркоманок был

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 2 января 2016, 21:10

      Жаль

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 2 января 2016, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хахаха )))

      -12
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