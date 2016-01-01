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    Радимов: «Дед Мороз принес под елку игровую приставку, и утром пришлось быть Ребровым»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сыграл с сыном в футбол на игровой консоли и поделился впечатлениями.

    «Ох уж этот Дед Мороз… Принес под елку игровую приставку и утром (ну относительно конечно) 1 января я должен защищать ворота спартачей и быть Артемом Ребровым, в то время, как сын Никита в роли Дзюбы и Халка атакует на моей половине поля. При всем этом, не слышно ободряющих, привычных слуху фраз Геннадия Сергеевича Орлова, а только Генич и Черданцев комментируют битву в поединке. Вот вам и в России, с нашим климатом и осень-весна появился свой «боксинг-дэй», – написал Радимов в Instagram.

    Источник: Instagram

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    01.01.2016 16:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Kava-Banga 2 января 2016, 10:42

      Psn Mihal_Kvaic добовляйтесь всех нибашу в fifuлю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 января 2016, 22:37

      Такой большой, а в сказки верит!

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 1 января 2016, 21:39

      Совсем уже нечего публиковать?

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