Радимов: «Дед Мороз принес под елку игровую приставку, и утром пришлось быть Ребровым»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сыграл с сыном в футбол на игровой консоли и поделился впечатлениями.

«Ох уж этот Дед Мороз… Принес под елку игровую приставку и утром (ну относительно конечно) 1 января я должен защищать ворота спартачей и быть Артемом Ребровым, в то время, как сын Никита в роли Дзюбы и Халка атакует на моей половине поля. При всем этом, не слышно ободряющих, привычных слуху фраз Геннадия Сергеевича Орлова, а только Генич и Черданцев комментируют битву в поединке. Вот вам и в России, с нашим климатом и осень-весна появился свой «боксинг-дэй», – написал Радимов в Instagram.