Венгер: «Этот матч был особенно важным после поражения в прошлой игре»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0).

«В начале игры мы были немного нерешительны из-за плохого результата в воскресном матче, но постепенно мы вошли в игру и после этого стали создавть моменты. Не потерять очки сегодня было особенно важно после разочаровывающего результата прошлой игры», – сказал Венгер.

Также наставник «канониров» оценил игру Месута Озила, который отметился точным ударом в этой встрече.

«Я много раз говорил, что он сумел что-то добавить в свою игру, а именно желание быть эффективным и забивать. Он стал потрясающим игроком. Я очень, очень доволен его выступлениями. Несомненно, он один из лучших в Европе. На своей позиции он выглядит потрясающе».