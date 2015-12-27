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    • Ван Гаал отсутствовал на сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед»

    Ван Гаал отсутствовал на сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед»

    Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отсутствовал на тренировке команды сегодня. Вместо него занятие проводил его помощник Райан Гиггз. Отмечается, что голландца не было даже на клубной базе.

    По информации британской прессы, встреча с «Челси» в 19-м туре АПЛ может стать последней для ван Гаала в должности главного тренера манкунианцев. В случае неудовлетворительного результата специалист покинет свой пост. Ходят слухи, что ван Гаал уже и сам не против уйти в отставку. Его преемником все больше в последнее время называют экс-наставника «Челси» Жозе Моуринью.

    Напомним, что «красные дьяволы» под руководством голландского специалиста проиграли четыре последних матча в АПЛ.

    Источник: Skysports

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    27.12.2015 19:35
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    Комментарии (6)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1451234185
    Ван Гал уволен скорей всего ,не удивлюсь если против Челси команда выйдет под началом Гигза,а на трибуне возле САФа будет сидеть Моуриньо,а сэр Бобби сядет подальше недовольный всем творящимся)
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    Baich
    1451235336
    Гнать его!!!!
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1451236624
    Защитник «МЮ» Тайлер Блэкетт, который находится в аренде в «Селтике», посредством своего твиттера сообщил: «Только что общался с Макнейром (защитник «МЮ» — прим.) и он сказал, что Ван Гал подал в отставку. Спасибо за все шансы, что вы мне давали, Луи!».
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    Asbjorn
    1451242823
    Подрубил бабла и ушел
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    mutabor0992
    1451248330
    Обходной лист бегал подписывать...
    Ответить
    ologreds
    1694996516
    numo453234
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