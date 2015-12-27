Ван Гаал отсутствовал на сегодняшней тренировке «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отсутствовал на тренировке команды сегодня. Вместо него занятие проводил его помощник Райан Гиггз. Отмечается, что голландца не было даже на клубной базе.

По информации британской прессы, встреча с «Челси» в 19-м туре АПЛ может стать последней для ван Гаала в должности главного тренера манкунианцев. В случае неудовлетворительного результата специалист покинет свой пост. Ходят слухи, что ван Гаал уже и сам не против уйти в отставку. Его преемником все больше в последнее время называют экс-наставника «Челси» Жозе Моуринью.

Напомним, что «красные дьяволы» под руководством голландского специалиста проиграли четыре последних матча в АПЛ.